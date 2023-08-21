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Московскую область атаковали беспилотники: аэропорты останавливали работу

Обновлено
21 августа 2023, 08:44

Московскую область атаковали беспилотники: аэропорты останавливали работу

В министерстве обороны России сообщили, что сегодня утром, 21 августа, была новая атака беспилотников в Московской области. 

В Минобороны заявили, что около 6:50 дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Сообщается, что беспилотник якобы упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области, при этом обошлось без пострадавших.

Более того, ПВО сработало под Звенигородом в Подмосковье — предварительно, мог быть сбит еще один БПЛА. Очевидцы сообщают о громком взрыве в небе.

Известно, что во всех московских аэропортах введен режим «Ковер». Это может включать в себя задержки и отмены рейсов, перенаправление самолетов на другие аэропорты и т.д.

Обновлено. В Минобороны РФ заявили, что второй беспилотник в 8:16 был сбит силами ПВО над территорией Истринского района Московской области.

Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что дрон упал на соседней с ней улице.

Работа московских аэропортов была возобновлена.

Российские власти обвинили в очередной атаке дронов Украину. Украинская сторона ситуацию пока не комментировала.

Напомним, что в Ростовской области утро 20 августа началось с атаки дронов. По словам главы региона, три дрона-камикадзе прилетели в Ростовскую область ранним утром.

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