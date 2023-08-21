Московську область атакували безпілотники: аеропорти зупиняли роботу

У міністерстві оборони Росії повідомили, що сьогодні вранці, 21 серпня, була нова атака безпілотників у Московській області.



У Міноборони заявили, що о 6:50 черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат літакового типу було виявлено над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби.



Повідомляється, що безпілотник нібито впав у районі населеного пункту Покровське Рузького району Московської області, при цьому обійшлося без потерпілих.



Більше того, ППО спрацювало під Звенигородом у Підмосков'ї — попередньо міг бути збитий ще один БПЛА. Очевидці повідомляють про гучний вибух у небі.

Відомо, що у всіх московських аеропортах запроваджено режим «Килим». Це може включати затримки та скасування рейсів, перенаправлення літаків на інші аеропорти і т.д.



Оновлено. У Міноборони РФ заявили, що другий безпілотник о 8:16 був збитий силами ППО над територією Істринського району Московської області.



Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що дрон впав на сусідній з нею вулиці.



Роботу московських аеропортів було відновлено.



Російська влада звинуватила в черговій атаці дронів України. Українська сторона ситуацію наразі не коментувала.



Нагадаємо, що в Ростовській області ранок 20 серпня почався з атаки дронів. За словами глави регіону, три дрони-камікадзе прилетіли до Ростовської області рано вранці.