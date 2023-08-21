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Армия РФ ударила по Запорожской области: один человек погиб, еще двое ранены

21 августа 2023, 10:14

Армия РФ ударила по Запорожской области: один человек погиб, еще двое ранены

Армия РФ 92 раза обстреляла Запорожскую область. Фото: ОВА Армия РФ 92 раза обстреляла Запорожскую область. Фото: ОВА

Российские военные за прошедшие сутки нанесли 92 удара по 23 городам и селам Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненые. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

«В результате артобстрела Широкого в Пологовском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получила 77-летняя жительница Широкого, а также 58-летний житель Малой Токмачки. Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где предоставляется необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

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Также, по его данным, 85 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Левадного, Степногорска, Пятихаток, Плавней, Лукьяновского и других прифронтовых населенных пунктов.

Также оккупанты совершили три БПЛА-атаки на Павловку и Волшебное, кроме того, обстреляли из РСЗО Широкое, Красное, Новодаровку и Каменское.

На данный момент поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 20 августа, российские оккупанты ранили семерых мирных жителей Донецкой области.

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