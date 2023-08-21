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Армія РФ вдарила по Запорізькій області: одна людина загинула, ще двоє поранено

21 серпня 2023, 10:14

Армія РФ вдарила по Запорізькій області: одна людина загинула, ще двоє поранено

Армія РФ 92 рази обстріляла Запорізьку область. Фото: ОВА Армія РФ 92 рази обстріляла Запорізьку область. Фото: ОВА

Російські військові за минулу добу завдали 92 ударів по 23 містам та селам Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Внаслідок артобстрілу Широкого у Пологівському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримала 77-річна мешканка Широкого, а також 58-річний мешканець Малої Токмачки. Постраждалих оперативно доставлено до лікувальних закладів, де надається необхідна медична допомога», — повідомив він.

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Також, за його даними, 85 артилерійських обстрілів припало на території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Ольговського, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лук'янівського та інших прифронтових населених пунктів.

Також окупанти здійснили три БПЛА-атаки на Павлівку та Чарівне, крім того, обстріляли з РСЗВ Широке, Червоне, Новодарівку та Кам'янське.

На даний момент надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії.

Нагадаємо, минулої доби, 20 серпня, російські окупанти поранили сімох мирних жителів Донецької області.

ТЕГИ

Люди
Юрій Малашко
Місця
Запорізька область
Події
Війна

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