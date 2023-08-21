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В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали семь человек

21 августа 2023, 08:08

В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали семь человек

Российские военнослужащие продолжают регулярно обстреливать Донецкую область. За прошедшие сутки, 20 августа, пострадали семь человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 20 августа россияне ранили 7 жителей Донбасса: 3 — во Временном Яру, 2 — в Красногоровке, 1 — в Петровке и Авдеевке», — рассказал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксирована гибель 1662 людей, еще 4026 человек получили ранения.

«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан», — добавил Кириленко.

Напомним, что войска РФ 20 августа обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате атаки были ранены четыре человека. 

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