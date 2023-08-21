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Россияне ударили по школе, предприятию и жилым домам Харьковской области: есть погибший и много раненых

21 августа 2023, 10:55

Россияне ударили по школе, предприятию и жилым домам Харьковской области: есть погибший и много раненых

Армия РФ вчера весь день и сегодня утром била по Харьковской области. В результате атак несколько мирных жителей получили травмы, а один мужчина погиб. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 08:00 21 августа оккупанты обстреляли село Волчанские Хутора Чугуевского района. Известно о повреждении учебного заведения. Информация о пострадавших устанавливается.

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Кроме того, вчера в течение всего дня войска РФ непрерывно из артиллерии обстреливали Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрелов центра Купянска повреждений получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер «скорой». В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение «Новой почты», здание учебного заведения и другие гражданские объекты.

В городе Волчанск Чугуевского района умер местный житель.

«Из-за вражеских обстрелов погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения», — отметил глава ОВА.

Более того, в результате обстрела села Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод. Синегубов добавил, что вчера около 13:40 в селе Борщева Харьковского района на территории кооператива «Дружба» 51-летний мужчина наступил на мину типа «Лепесток». Госпитализирован с взрывным ранением в состоянии средней тяжести.

Напомним, что 20 августа оккупанты обстреляли территорию лечебного заведения и частного сектора Волчанска Харьковской области, есть погибший. 

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