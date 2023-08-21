Росіяни вдарили по підприємству, школі та житлових будинках Харківщини: є загиблий та багато поранених

Армія РФ вчора весь день і сьогодні вранці знову била по Харківській області. Внаслідок атак кілька цивільних отримали травми, а один чоловік загинув. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, близько 08:00 21 серпня окупанти обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Відомо про ушкодження навчального закладу. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Крім того, вчора протягом усього дня війська РФ безперервно з артилерії обстрілював Куп'янськ. Також під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.



Внаслідок обстрілів центру Куп’янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. У тому числі фельдшер «швидкої». У місті пошкоджено приватні будинки, будинки підприємств, відділення «Нової пошти», будівлю навчального закладу та інші цивільні об'єкти.



У місті Вовчанську Чугуївського району помер місцевий житель.



«Через ворожі обстріли загинув чоловік 71 року. У місті пошкоджено приватний будинок, квартиру у багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я», — зазначив голова ОВА.



Більше того, внаслідок обстрілу села Колесниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.

Синегубов додав, що вчора близько 13:40 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу «Дружба» 51-річний чоловік настав на міну типу «Пелюсток». Госпіталізований із вибуховим пораненням у стані середньої тяжкості.



Нагадаємо, що 20 серпня окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області, є загиблий.