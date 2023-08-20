Россияне ударили по Волчанску: есть погибший

Оккупанты обстреляли Волчанск. Фото: МВД

Сегодня днем оккупанты обстреляли территорию лечебного заведения и частного сектора Волчанска Харьковской области, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. В 13:50 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, который получил осколочные ранения.

Напомним, оккупанты в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов.