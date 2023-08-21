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СМИ: Жена главы МЧС России, вероятно, причастна к вывозу украинских детей

21 августа 2023, 15:07

СМИ: Жена главы МЧС России, вероятно, причастна к вывозу украинских детей

Руководительница российского фонда «Архистратига Михаила» и председательница попечительского совета «Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» Елена Мильская может быть причастна к вывозу украинских детей. Об этом пишет издание «Проект».

Издание также называет ее супругой главы МЧС России Александра Куренкова и утверждает, что своей карьерой она обязана знакомству с другими высокопоставленными лицами.

Как выяснили журналисты, Мильская «выступает за традиционные семейные ценности, цензуру в интернете, клеймит ЛГБТ, западные ценности и светское образование», одновременно получая доходы в миллиарды рублей, «записанные на пожилых родителей», является обладательницей дорогой недвижимости, автомобилей, аксессуаров и одежды.

Мильская работала в фонде «Святителя Василия Великого», связанном с так называемым православным олигархом Константином Малофеевым. В 2019 году, как утверждает «Проект», она вышла замуж за нынешнего главу МЧС России Александра Куренкова, «брак с которым открыл для нее большие материальные и политические перспективы». О браке официально не сообщалось, однако издание публикует копию документа о браке и ссылается на источники, подтверждающие, что пара являются супругами.

«Проект» рассказывает о дорогой недвижимости Мильской на Рублевском шоссе (один из домов издания оценивает в 600 миллионов рублей) и ее автомобили, общая стоимость которых оценивается в 80 миллионов.

По данным издания, Мильская принимала участие в операциях по вывозу украинских детей из Херсонской области в оккупированный Крым и Краснодарский край России. Журналисты подчеркивают, что этот вывоз был недобровольным.

«В октябре 2022 года, перед сдачей российскими военными Херсона, волонтеры центра Мильской вместе с МЧС России принимали участие в вывозе детей из Херсонской области, переправляя их из Крыма в Краснодарский край. О том, что вывоз детей был насильственным, рассказывал журналистам директор Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка (Херсонская область) Владимир Сагайдак: „Мне сказали, что, если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, упакуют нас вместе с детьми и отвезут. Я не думаю, что мы можем что-нибудь сделать против автоматов. Так что деваться было некуда. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ — соврали. Их вывезли в Крым, Краснодарский край, город Анапы“, — говорится в статье.

По официальным данным на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально — когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил о нем Национальному информационному бюро Украины.

На сайте Международного уголовного суда (МУС) сообщили, что 17 марта Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине: Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

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