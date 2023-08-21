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ЗМІ: Дружина глави МНС Росії, ймовірно, причетна до вивезення українських дітей

21 серпня 2023, 15:07

ЗМІ: Дружина глави МНС Росії, ймовірно, причетна до вивезення українських дітей

Керівниця російського фонду «Архістратига Михайла» та голова опікунської ради «Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям» Олена Мільська може бути причетна до вивезення українських дітей. Про це пише видання «Проект».

Видання також називає її дружиною глави МНС Росії Олександра Куренкова та стверджує, що своєю кар'єрою вона зобов'язана знайомству з іншими високопосадовцями.

Як з'ясували журналісти, Мільська «виступає за традиційні сімейні цінності, цензуру в інтернеті, таврує ЛГБТ, західні цінності та світську освіту», одночасно отримуючи доходи в мільярди рублів, «записані на літніх батьків», є володаркою дорогої нерухомості, автомобілів, аксесуарів та одягу .

Мільська працювала у фонді «Святителя Василя Великого», пов'язаному з так званим православним олігархом Костянтином Малофеєвим. У 2019 році, як стверджує «Проект», вона вийшла заміж за нинішнього главу МНС Росії Олександра Куренкова, «шлюб з яким відкрив для неї великі матеріальні та політичні перспективи». Про шлюб офіційно не повідомлялося, проте видання публікує копію документа про шлюб і посилається на джерела, які підтверджують, що пара є подружжям.

«Проект» розповідає про дорогу нерухомість Мільської на Рубльовському шосе (один із будинків видання оцінює у 600 мільйонів рублів) та її автомобілі, загальна вартість яких оцінюється у 80 мільйонів.

За даними видання, Мільська брала участь в операціях з вивезення українських дітей із Херсонської області до окупованого Криму та Краснодарського краю Росії. Журналісти наголошують, що цей вивіз був недобровільним.

«У жовтні 2022 року, перед здаванням російськими військовими Херсона, волонтери центру Мільської разом із МНС Росії брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області, переправляючи їх із Криму до Краснодарського краю. Про те, що вивезення дітей було насильницьким, розповідав журналістам директор Центру соціально-психологічної реабілітації в селі Степанівка (Херсонська область) Володимир Сагайдак: „Мені сказали, що якщо буде якийсь опір, приїдуть солдати, запакують нас разом з дітьми та відвезуть . Я не думаю, що ми можемо щось зробити проти автоматів. Тож подітися було нікуди. Мені сказали, що дітей вивезли до Генічеська — збрехали. Їх вивезли до Криму, Краснодарського краю, міста Анапи», — йдеться у статті.

За офіційними даними на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно — коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національне інформаційне бюро України.

На сайті Міжнародного кримінального суду (МКС) повідомили , що 17 березня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні: Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

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