Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».



«Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства», — сказал президент.



Президент Зеленский обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение агрессии РФ.



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в понедельник прибыл с визитом в Грецию. До этого он посетил Данию, Нидерланды и Швецию.