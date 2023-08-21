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Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 — Зеленский

21 августа 2023, 20:31

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 — Зеленский

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства», — сказал президент.

Президент Зеленский обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение агрессии РФ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в понедельник прибыл с визитом в Грецию. До этого он посетил Данию, Нидерланды и Швецию.

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