Греція тренуватиме українських пілотів на F-16 - Зеленський

Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «РБК-Україна».



«Сьогодні ми обговорили з паном прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом кілька пріоритетних тем. Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів та про наші можливості щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності нашої держави», — сказав президент.



Президент Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ.



Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у понеділок прибув із візитом до Греції. До цього він відвідав Данію, Нідерланди та Швецію.