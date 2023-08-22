Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области — ОВА

Армия РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеской атаки за сутки погиб один человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павло Кириленко.

«За 21 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Подольском», — написал он.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксирована гибель 1663 людей, еще 4026 человек получили ранения.

Напомним, в течение 20 августа оккупационные войска обстреливали Донецкую область. Всего россияне ранили семь гражданских, огромное количество разрушенных жилых домов и предприятий.