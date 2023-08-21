Обстрелы Донецкой области: под ударом оказался Торецк: много разрушений, есть раненые

Россияне обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

В течение суток оккупационные войска обстреливали Донецкую область. Всего россияне ранили семь гражданских, огромное количество разрушенных жилых домов и предприятий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении россияне 20 раз обстреляли из артиллерии Угледар, дважды – Новоукраинку. В Комарской громаде под огнем Бурлацкое и Шевченко. Всего за сутки россияне ранили 7 жителей Донбасса», — написал он.

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По данным Кириленко, на Донецком направлении 2 человека ранены в Красногоровке Марьинской громады.

На Горловском направлении в Петровке Торецкой громады ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 1 многоэтажка и промышленное здание.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске и 2 дома в Переездном Звановской громады. Зафиксировано 11 обстрелов Лиманской громады.

Напомним, за минувшие сутки, 20 августа, российские оккупанты ранили семерых мирных жителей Донецкой области.