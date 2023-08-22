Росіяни за добу вбили одного мешканця Донецької області — ОВА

Армія РФ продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожої атаки за добу загинула одна людина. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«За 21 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Подільському», — написав він.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини зафіксовано загибель 1663 людей, ще 4026 осіб отримали поранення.



Нагадаємо, протягом 20 серпня окупаційні війська обстрілювали Донецьку область. Загалом росіяни поранили сім цивільних, величезну кількість зруйнованих житлових будинків та підприємств.