Росія зазнала нової атаки: дрони впали на підльоті до Москви

У ніч на 22 серпня територія Росії зазнала нової атаки дронів.



Зокрема, очевидці викладали кадри зі звуками вибухів у Московській області.



Згідно з повідомленням Міноборони РФ, у Підмосков'ї два дрони виявлено та знищено засобами ППО.



Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що дрони були перехоплені в Часцях і Красногорську.



Так, у Красногорську вибуховою хвилею під час падіння вибито вікна у багатоповерхівці, пошкоджено автомобілі. «Постраждалих серед мешканців немає, займання також немає», — наголосив Воробйов.



Крім того, в Міноборони заявили, що два БПЛА було виявлено засобами ППО та «придушено» комплексами РЕБ над територією Брянської області. Там вони впали.

Попередня атака дронів на Московську область відбулася вранці 21 серпня . Як повідомляли російські офіційні особи, БПЛА вдалося збити. Через падіння уламків постраждали двоє людей.