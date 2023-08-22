Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть пострадавший, повреждена ЛЭП

РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак

Российские военнослужащие сегодня утром, 22 августа, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



По его словам, взрыв в городе раздался на рассвете. Из-за атаки россиян разрушены 20 частных домов.



«Предварительно пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, лечится амбулаторно. Побито жилье местных — 20 частных домов. Повреждена линия электропередач», — написал Лысак.



Более того, армия РФ дважды атаковала Синельниковский район беспилотником. Ночью зафиксировано попадание по частному предприятию, после чего возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и раненых.



Оккупанты нанесли второй удар утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, 31 июля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.