Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є постраждалий, пошкоджено ЛЕП

РФ завдала ракетного удару по Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак

Російські військовослужбовці сьогодні вранці, 22 серпня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За його словами, вибух у місті пролунав на світанку. Через атаку росіян зруйновано 20 приватних будинків.



«Попередньо постраждала 1 особа. Чоловіку надали допомогу, лікується амбулаторно. Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджено лінію електропередач», — написав Лисак.



На додаток, армія РФ двічі атакувала Синельниківський район безпілотником. Вночі зафіксовано влучення по приватному підприємству, після чого виникла пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.



Окупанти завдали другого удару вранці. Пошкоджено лінію електропередач та іншу громадянську інфраструктуру.

Нагадаємо, 31 липня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі.