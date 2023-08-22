На Генассамблее ООН может состояться встреча по вопросу мира в Украине — Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что «ведется работа» над встречей «высокого уровня» по вопросу мира в Украине. Об этом сообщило издание Europa Рress.



По словам главы дипломатии ЕС, такая встреча возможно состоится во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября.



Europa Рress пишет, что это заседание «станет продолжением встречи в городе Джидда в Саудовской Аравии в начале августа с участием более 40 стран, которая, по словам Борреля, стала «еще одним шагом Украины, чтобы заставить международное сообщество оказать давление на Россию с целью прекращения войны».



При этом Боррель заверил, что Евросоюз «будет продолжать поддерживать Украину».

5-6 августа в Джедде проходил саммит, на котором представители более 40 стран (в том числе США, Китая, Индии) вырабатывали ключевые принципы прекращения российского вторжения на Украину. Россия участия в саммите не принимала.



По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на саммите в Джедде государства-участники пришли к согласию не по всем пунктам «формулы мира» президента Владимира Зеленского, диалог продолжается.