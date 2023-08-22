На Генасамблеї ООН може відбутися зустріч щодо миру в Україні — Борель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що «ведеться робота» над зустріччю «високого рівня» з питання миру в Україні. Про це повідомило видання Europa Ress.



За словами голови дипломатії ЄС, така зустріч можливо відбудеться під час тижня високого рівня Генасамблеї ООН наприкінці вересня.



Europa Рress пише, що це засідання «стане продовженням зустрічі в місті Джедда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн, яка, за словами Борреля, стала ще одним кроком України, щоб змусити міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію з метою припинення війни».



При цьому Боррель запевнив, що Євросоюз «продовжуватиме підтримувати Україну».

5-6 серпня в Джедді проходив саміт , на якому представники понад 40 країн (у тому числі США, Китаю, Індії) виробляли ключові засади припинення російського вторгнення в Україну. Росія участі у саміті не брала.



За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, на саміті в Джедді держави-учасниці дійшли згоди не за всіма пунктами «формули світу» президента Володимира Зеленського, діалог триває.