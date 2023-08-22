Россияне атаковали Запорожскую область: есть погибший и пострадавший

Оккупанты за сутки 96 раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Юрий Малашко

Оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области в результате вражеских ударов один человек погиб, еще один местный житель получил травму. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Ночью по окрестностям областного центра были нанесены два ракетных удара и атакованы тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала», — написал он.

Кроме того, по информации Малашко, 83 артобстрела оккупанты совершили по территории Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишье, Луговского, Каменского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктах.

Три обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара — по Новоданиловке, три БПЛА-атаки — по Новодаровке и Степногорску.

«В результате артиллерийских обстрелов по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранение получил 43-летний мужчина, его оперативно доставили в лечебное учреждение», — резюмировал глава региона.

Напомним, российские военные 20 августа нанесли 92 удара по 23 городам и селам Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненые.