Росіяни атакували Запорізьку область: є загиблий та постраждалий

Окупанти за добу 96 разів обстріляли Запорізьку область. Фото: Юрій Малашко

Окупаційні війська минулої доби завдали 96 ударів по 30 містам та селам Запорізької області, внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще один місцевий житель отримав травму. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Вночі по околицях обласного центру було завдано два ракетні удари і атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд. Фахівці усувають наслідки ворожого удару. Інформація про постраждалих не надходила», — написав він.

Крім того, за інформацією Малашка, 83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Три обстріли з РСЗВ припали по Новодарівці та Лук'янівці, два авіаційних удари — по Новоданилівці, три БПЛА-атаки — по Новодарівці та Степногірську.

«Внаслідок артилерійських обстрілів по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставили до лікувального закладу», — резюмував голова регіону.

Нагадаємо, російські військові 20 серпня завдали 92 ударів по 23 містам та селам Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.