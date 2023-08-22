Зеленский обсудил альтернативный путь «зерновой сделки» с премьером Болгарии

Встреча Владимира Зеленского с Николаем Денковым. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в ходе которой стороны уделили внимание ситуации в Черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.



В частности, Зеленский и Денков обсудили сотрудничество черноморских стран для обеспечения стойкой безопасности в Черном море и функционирования «зернового коридора» альтернативными путями.



«Благодарен Болгарии за осуждение одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украина готова использовать альтернативные пути для «зернового коридора». Рассчитываем на поддержку Болгарии в этом», — сказал президент Украины.



Глава государства также отметил присоединение Болгарии к Общей декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на Вильнюсском саммите НАТО.

Напомним, что США не исключают военную защиту судов с украинским зерном после срыва «зерновой сделки».