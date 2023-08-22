Зеленський обговорив альтернативний шлях «зернової угоди» із прем'єром Болгарії

Зустріч Володимира Зеленського із Ніколаєм Денковим. Фото: прес-служба президента України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, у ході якої сторони приділили увагу ситуації у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.



Зокрема, Зеленський та Денков обговорили співпрацю чорноморських країн для забезпечення стійкої безпеки у Чорному морі та функціонування «зернового коридору» альтернативними шляхами.



«Вдячний Болгарії за осуд одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використати альтернативні шляхи для "зернової угоди". Розраховуємо на підтримку Болгарії у цьому», — сказав президент України.



Глава держави також наголосив на приєднанні Болгарії до Загальної декларації про підтримку України, прийнятої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО.

Нагадаємо, що США не відкидають військового захисту суден з українським зерном після зриву «зернової угоди».