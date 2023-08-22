Войска РФ выпустили почти 300 снарядов по Херсонщине за сутки, есть жертвы

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области. В частности, за минувшие сутки враг более 70 раз обстрелял регион. Четыре человека ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Противник совершил 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов» и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов», — написал он.

Проскудин добавил, что военные ВС РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию дачного кооператива в Херсонском районе; территорию фермерского хозяйства и Национального парка в Бериславском районе.

«Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения», — резюмировал глава региона.

Напомним, оккупанты 20 августа совершили 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», БПЛА и авиации по Херсонской области.