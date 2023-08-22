Війська РФ випустили майже 300 снарядів по Херсонщині за добу, є жертви

Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Херсонщини. Зокрема, минулої доби ворог понад 70 разів обстріляв регіон. Чотирьох людей поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. Містом Херсон ворог випустив 11 снарядів», — написав він.

Проскудін додав, що військові ЗС РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та Національного парку у Бериславському районі.

"Через російську агресію чотири людини отримали поранення", - резюмував глава регіону.

Нагадаємо, окупанти 20 серпня здійснили 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації Херсонської області.