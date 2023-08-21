Россияне били по Херсону из артилерии и минометов: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон. В результате атаки за минувшие сутки есть погибшие и травмированные. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин.



«За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов», — написал он.

Глава ОВА отметил, что военнослужащие РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Под огнем оказались объект критической инфраструктуры и территория завода в Херсоне.



Известно, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 — получили ранения.



Напомним, оккупанты 20 августа дважды атаковали Херсонскую область, погибли два человека, есть раненые.