Болгария передаст Украине около сотни единиц бронированной техники советского образца

Республика Болгария передаст Украине около сотни единиц бронированной техники, процесс передачи может начаться в конце сентября — начале октября. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы предложили около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца, которые до сих пор находятся на складах Министерства внутренних дел Болгарии. Это несколько замедляет наш процесс, поскольку нужно подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Минобороны Украины. Это соглашение должно быть ратифицировано парламентом Болгарии», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе.



По словам Тагарева, в сентябре парламент вернется к заседаниям, и выразил уверенность, что вопрос ратификации будет одним из приоритетных.



«И на конец сентября — начало октября мы будем иметь ратификацию этого соглашения. Думаю, тогда сможет начаться передача», — сказал министр.



Кроме этого, как одна из черноморских стран, Болгария может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.



Министр обороны Алексей Резников отметил, что разминирование Черного моря — это вызов для четырех стран. Речь идет об Украине, Болгарии, Румынии и Турции.



Он сообщил, что Тагарев скоро встретится с министром обороны Румынии, на которой они смогут обсудить тему разминирования.

В июле Болгария передала Украине 100 бронированных машин в рамках крупнейшего пакета военной помощи. В свою очередь Болгария надеется получить замену военного потенциала от США после предоставления бронетехники.