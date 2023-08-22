Болгарія передасть Україні близько сотні одиниць броньованої техніки радянського зразка

Республіка Болгарія передасть Україні близько сотні одиниць броньованої техніки, процес передачі може розпочатися наприкінці вересня – на початку жовтня. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Ми запропонували близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка, які й досі перебувають на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Це дещо уповільнює наш процес, оскільки потрібно підписати контракт між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міноборони України. Ця угода має бути ратифікована парламентом Болгарії», - сказав він на спільній прес-конференції з міністром оборони України Олексієм Резніковим в Одесі.



За словами Тагарьова, у вересні парламент повернеться до засідання, і висловив упевненість, що питання ратифікації буде одним із пріоритетних.



«І на кінець вересня — початок жовтня ми матимемо ратифікацію цієї угоди. Думаю, тоді зможе розпочатись передача», — сказав міністр.



Крім цього, як одна із чорноморських країн, Болгарія може допомогти Україні у розмінуванні акваторії Чорного моря.



Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що розмінування Чорного моря – це виклик для чотирьох країн. Йдеться про Україну, Болгарію, Румунію та Туреччину.



Він повідомив, що Тагарьов незабаром зустрінеться з міністром оборони Румунії, де вони зможуть обговорити тему розмінування.

У липні Болгарія передала Україні 100 броньованих машин у рамках найбільшого пакету військової допомоги. У свою чергу, Болгарія сподівається отримати заміну військового потенціалу від США після надання бронетехніки.