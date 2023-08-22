Оккупанты ударили по поселку Камышаны на Херсонщине: погибла женщина

Во вторник, 22 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Камышаны Херсонской области. В результате атаки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Российская армия ударила по Камышанам. Под обстрел попали находившиеся на улице местные жители. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина», — написал он.

Также, по его данным, в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, на протяжении 20 и 21 августа военнослужащие РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Под огнем оказались объект критической инфраструктуры и территория завода в Херсоне.