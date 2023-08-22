Окупанти вдарили по селищу Камишани на Херсонщині: загинула жінка

У вівторок, 22 серпня, російські окупанти обстріляли селище Камишани Херсонської області. Внаслідок атаки загинула жінка похилого віку. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія вдарила по Камишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні із життям отримала 71-річна жінка», — написав він.

Також, за його даними, до лікарні госпіталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом 20 та 21 серпня військовослужбовці РФ обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Під вогнем опинилися об'єкт критичної інфраструктури та територія заводу у Херсоні.