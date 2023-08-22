Суд в России лишил свободы украинца на 5,5 года по обвинению в «шпионаже»

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Юрьева Сергея Анатольевича к 5,5 года колонии по обвинению в передаче информации о дислокации военных и техники на оккупированной части Донецкой области и «призывы к терроризму». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.



В суде уточнили, что гражданин Украины с 2015 по 2019 год неоднократно размещал на своей странице в интернете информацию о дислокации и перемещениях военнослужащих и техники воинских формирований группировки «ДНР». Также в августе 2018 года он «призывал в комментариях к постам других пользователей к терроризму».



Оккупанты называют мужчину виновным по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ст. 276 (шпионаж) УК РФ.



Приговор в законную силу не вступил.