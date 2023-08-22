Суд у Росії позбавив волі українця на 5,5 роки за звинуваченням у «шпигунстві»

Південний окружний військовий суд засудив громадянина України Юр'єва Сергія Анатолійовича до 5,5 року колонії за звинуваченням у передачі інформації про дислокацію військових та техніки на окупованій частині Донецької області та «заклики до тероризму». Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника суду.



У суді уточнили, що громадянин України з 2015 по 2019 рік неодноразово розміщував на своїй сторінці в інтернеті інформацію про дислокацію та переміщення військовослужбовців та техніки військових формувань угрупування «ДНР». Також у серпні 2018 року він «закликав у коментарях до постів інших користувачів до тероризму».



Окупанти називають чоловіка винним за ч. 1 ст. 205.2 (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності) та ч. 1 ст. 30, ст. 276 (шпигунство) КК РФ.



Вирок у чинність закону не вступив.