Захватчики размещают живую силу в действующих школах на оккупированных территориях — ЦНС

На временно захваченных территориях оккупанты размещают военных в помещениях действующих учебных заведений, прикрываясь детьми. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Официально оккупанты объясняют размещение военных на территорию школ как «военизированная охрана» для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения из России», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что ранее в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, расположенного в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь российских оккупационных войск.

Таким образом, враг прикрывается гражданским населением, нарушая правила ведения войны и Международное гуманитарное право.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ также сообщал, что армия России прячет своих военных в школах.