Загарбники розміщують живу силу в діючих школах на окупованих територіях — ЦНС

На тимчасово захоплених територіях окупанти розміщують військових у приміщеннях діючих навчальних закладів, прикриваючись дітьми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територію шкіл як «воєнізована охорона» для безпеки дітей. Проте за фактом на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи із Росії», — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що раніше у місті Токмак Запорізької області на території дитячого садка, розташованого у північній частині міста, окупанти облаштували госпіталь російських окупаційних військ.

Таким чином, ворог прикривається цивільним населенням, порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ також повідомляв, що армія Росії ховає своїх військових у школах.