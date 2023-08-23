Шойгу ушел в отпуск во время войны с Украиной — СМИ

Министр обороны РФ находится в отпуске с субботы, 19 августа. Об этом в эфире проекта «Живой гвоздь» сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



«Я вам скажу Шойгу в отпуске. Ну что устроит вас это? Идет специальная военная операция, а министр обороны с субботы находится в отпуске», — заявил российский журналист.

Других подтверждений данной информации пока нет.

Напомним, что в России умер бывший заместитель Шойгу, который командовал вторжением в Украину.



Накануне журналисты узнали, что Путин своим указом уволил Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ.