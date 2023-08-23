Шойгу пішов у відпустку під час війни з Україною — ЗМІ

Міністр оборони РФ перебуває у відпустці із суботи, 19 серпня. Про це в ефірі проекту«Живой гвоздь» повідомив колишній головний редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедіктов.



«Я вам скажу Шойгу у відпустці. Ну, що влаштує вас це? Йде спеціальна військова операція, а міністр оборони від суботи перебуває у відпустці», — заявив російський журналіст.



Інших підтверджень данної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що у Росії помер колишній заступник Шойгу, який командував вторгненням в Україну.



Напередодні журналісти дізналися, що Путін своїм указом звільнив Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ.