Путин уволил генерала Суровикина, командовавшего ракетными атаками по Украине — СМИ

Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. Об этом говорится в указе российского президента Владимира Путина, сообщают СМИ.



По данным бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, официально об этом не сообщалось. По информации журналистки Ксении Собчак, Суровикин был уволен закрытым указом 18 августа.

Сергей Суровикин командовал российскими войсками на войне в Украине с 8 октрября 2022 года по 11 января 2023-го. С личностью Суровикина связывают нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины осенью и зимой.



После неудачного бунта Пригожина и «вагнеровцев» генерал Сергей Суровикин внезапно исчез. В последний раз он появлялся на публике в день бунта, тогда Суровикин записал видеообращение к «вагнеровцам» и призвал остановиться.



По данным разведки США, Суровикин знал о готовящемся восстании, которое в статье The New York Times называется попыткой силой сменить руководство Минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые командиры российских войск могли быть частью заговора. Неизвестно, поддержал ли Суровикин Пригожина.



Также издание писало, что Суровикина удерживают и допрашивают в Москве.