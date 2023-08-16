В России умер бывший заместитель Шойгу, который командовал вторжением в Украину

Геннадий Жидко. Фото: Минобороны РФ

В Москве умер бывший заместитель министра обороны РФ генерал Геннадий Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев.



«После продолжительной болезни в Москве скончался генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко», — говорится в сообщении.



Дегтярев напомнил, что в Сирии Жидко руководил штабом группировки российских войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве — заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Будучи замминистра обороны, Жидко принимал непосредственное участие в подготовке и реализации широкомасштабного вторжения в Украину.



По данным ряда СМИ и расследователей, Жидко с конца мая по июль 2022 года командовал группировкой российских войск в Украине.



28 июля 2022 года Жидко был снят с должности замминистра обороны.



Геннадий Жидко находился под санкциями 27 стран ЕС, Украины, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии.