На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные

Сегодня утром вражеский «Shahed» полностью уничтожил учебное заведение в городе Ромны Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

«Сегодня в 10:05 в городе Ромны российский БпЛА типа Shahed попал в учебное заведение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара здание заведения было полностью разрушено. Сейчас на месте работают все службы, развернут штаб ликвидации последствий.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в настоящее время известно о двух погибших педагогах. Также трое получили ранения.

«Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работника заведения», — добавил он.

Напомним, 29 июля один человек погиб и пятеро ранены в результате ракетного удара России по Сумам.