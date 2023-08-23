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В Киевской области обнаружили тело подростка: предварительная причина гибели — самоубийство

23 августа 2023, 13:44

В Киевской области обнаружили тело подростка: предварительная причина гибели — самоубийство

Стало известно о гибели 14-летнего подростка из села Киевской области. По предварительной версии, причиной гибели стало самоубийство. Об этом сообщил председатель Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

«Погиб 14-летний мальчик из села Копачев. Тело несовершеннолетнего обнаружили полицейские в отдаленной части села, у высоковольтной башни. Предварительная версия гибели — самоубийство», — написал он.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Небитов призвал родителей уделять максимальное внимание своим детям.

«Интересуйтесь досугом молодежи, не оставляйте детей в одиночестве со своими проблемами», — добавил он. 

Напомним, в подконтрольном РФ Хрустальном (ранее Красный Луч) в результате взрыва неустановленного предмета ранен ребенок.

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Андрей Небытов
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Киевская область

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