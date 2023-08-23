На Київщині виявили тіло підлітка: попередня причина загибелі — самогубство

Стало відомо про загибель 14-річного підлітка із села Київської області. За попередньою версією, причиною загибелі стало самогубство. Про це повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Загинув 14-річний хлопчик із села Копачів. Тіло неповнолітнього виявили поліцейські у віддаленій частині села біля високовольтної вежі. Попередня версія загибелі — самогубство», — написав він.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини надзвичайної події.

Нєбитов закликав батьків приділяти максимальну увагу своїм дітям.

«Цікавтеся дозвіллям молоді, не залишайте дітей наодинці зі своїми проблемами», — додав він.

Нагадаємо, у підконтрольному РФ Кришталевому (раніше Красний Луч) внаслідок вибуху невстановленого предмета поранено дитину.