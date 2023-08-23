Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Британская The Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов

23 августа 2023, 14:54

Британская The Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов

Министерство энергетики Украины и Филиал MAG договорились о сотрудничестве по разминированию энергетических объектов. Фото: Минэнерго Министерство энергетики Украины и Филиал MAG договорились о сотрудничестве по разминированию энергетических объектов. Фото: Минэнерго

Британская The Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов. Соответствующий меморандум был подписан с Минэнерго, сообщает пресслужба энерговедомства. 

Условия меморандума согласовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и государственный секретарь по энергетической безопасности и Net Zero от Великобритании, в лице Гранта Шаппса.

«Разминирование энергетических объектов — это очень важно. К сожалению, восстановление энергоснабжения сдерживается обширной минированностью, особенно на освобожденных территориях. Многие украинские энергетические компании готовы обучать своих специалистов, закупать оборудование для ускорения разминирования. И мы благодарим MAG(The Mines Advisory Group) за готовность оказать такую помощь», — подчеркнул Герман Галущенко.

Грант Шаппс отметил, что Путин жестоко атаковал украинские энергетические объекты, однако добавил, что украинцы продолжают проявлять невероятную стойкость и изобретательность, восстанавливая жизненно важную инфраструктуру. 

По условиям меморандума, пройдет создание условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры, включая очистку сооружений энергетических объектов, площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго не исключает дисбаланса в энергосистеме из-за подрыва Каховской ГЭС. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
Минэнерго
Прочее
Война разминирование

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:25
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток»
15:24
Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС
12:39
Россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки
12:34
В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
12:09
Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
08:05
В результате обстрелов погибли трое жителей Донецкой области, еще четыре ранены
00:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 августа
20:33
«ДНР» заключила в тюрьму на 20 лет еще одного пленного «азовца»
18:03
В Мариуполе в российские школы готовятся принять 14 тысяч детей — советник мэра
15:49
Захватчики размещают живую силу в действующих школах на оккупированных территориях — ЦНС
13:25
«На днях еще увидите». Буданов анонсировал новые удары по войскам РФ в Крыму
11:42
Под Мариуполем заметили увеличение количества российских войск
11:34
«Суд ДНР» приговорил пленного военного ВСУ 22 годам тюрьмы
11:14
«ДНР»: В Старомихайловке в ходе обстрела пострадали два человека
11:03
Военные РФ обстреливали Угледар, Авдеевку и Красногоровку: повреждены дома и инфраструктура
09:47
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали пять человек
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 августа
21:01
«ДНР»: Две жительницы Донецка ранены в ходе обстрела
19:16
«Суд ДНР» приговорил троих «азовцев» к 20 годам тюрьмы
17:35
«Суд ЛНР» приговорил к 20 годам колонии военнослужащего ВСУ
все новости
15:25
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток»
15:24
Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС
14:55
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
14:54
Британская The Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов
14:27
Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: есть жертва
14:06
Финляндия готовит новый пакет помощи для Украины
13:44
В Киевской области обнаружили тело подростка: предварительная причина гибели — самоубийство
13:22
Экс-сотрудница «миграционной службы ДНР» по соглашению получила три года условно
12:39
Россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки
12:34
В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
12:09
Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
11:33
Шойгу ушел в отпуск во время войны с Украиной — СМИ
11:29
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек: среди жертв есть дети
10:55
Россияне ракетами и РСЗО били по жилым домам Харьковщины, есть пострадавшая
10:29
Украина сбила 11 из 20 «Шахедов», выпущенных армией РФ
10:27
Президент Литвы прибыл с визитом в Киев
09:42
«Когда художник выбирает сторону палача». Данилов ответил Ларсу фон Триеру
08:54
Российские военные сбросили две авиабомбы на детский сад и жилые дома в Херсоне
08:27
Новая атака на Москву: дрон попал в небоскреб
08:23
Войска РФ ударили по Одесской области: есть попадания в зернохранилища
все новости
ВИДЕО
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ► На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
23 августа, 14:55
Взрывы в Крыму. Фото: соцсети В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
23 августа, 12:34
Момент удара по району, где находятся здания ФСБ в Донецке. Кадр из видео Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
23 августа, 12:09
Момент взрыва в Москве. Кадр из видео Новая атака на Москву: дрон попал в небоскреб
23 августа, 08:27
Эвакуация мирных жителей Работино. Фото: Анна Маляр / Telegram Бойцы 47 бригады с боем вошли в Работино
22 августа, 10:36
В Мариуполе жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку. Фото: соцсети Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку
18 августа, 22:35

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама