Министерство энергетики Украины и Филиал MAG договорились о сотрудничестве по разминированию энергетических объектов. Фото: Минэнерго

Британская The Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов. Соответствующий меморандум был подписан с Минэнерго, сообщает пресслужба энерговедомства.



Условия меморандума согласовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и государственный секретарь по энергетической безопасности и Net Zero от Великобритании, в лице Гранта Шаппса.

«Разминирование энергетических объектов — это очень важно. К сожалению, восстановление энергоснабжения сдерживается обширной минированностью, особенно на освобожденных территориях. Многие украинские энергетические компании готовы обучать своих специалистов, закупать оборудование для ускорения разминирования. И мы благодарим MAG(The Mines Advisory Group) за готовность оказать такую помощь», — подчеркнул Герман Галущенко.

Грант Шаппс отметил, что Путин жестоко атаковал украинские энергетические объекты, однако добавил, что украинцы продолжают проявлять невероятную стойкость и изобретательность, восстанавливая жизненно важную инфраструктуру.

По условиям меморандума, пройдет создание условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры, включая очистку сооружений энергетических объектов, площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго не исключает дисбаланса в энергосистеме из-за подрыва Каховской ГЭС.