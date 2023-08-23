Британська организація допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об'єктів

Міністерство енергетики України та Філія MAG домовилися про співпрацю з розмінування енергетичних об'єктів. Фото: Міненерго

Британська The Mines Advisory Group допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об'єктів. Відповідний меморандум було підписано з Міненерго, повідомляє пресслужба енерговідомства.



Умови меморандуму погодили міністр енергетики України Герман Галущенко та державний секретар з енергетичної безпеки та Net Zero від Великобританії, в особі Гранта Шаппса.



«Розмінування енергетичних об'єктів — це дуже важливо. На жаль, відновлення енергопостачання стримується великою замінованістю, особливо на звільнених територіях. Багато українських енергетичних компаній готові навчати своїх фахівців, закуповувати обладнання для прискорення розмінування. І ми дякуємо MAG(The Mines Advisory Group) за готовність надати таку допомогу», — наголосив Герман Галущенко.



Грант Шаппс зазначив, що Путін жорстоко атакував українські енергетичні об'єкти, проте додав, що українці продовжують виявляти неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи життєво важливу інфраструктуру.



За умовами меморандуму відбудеться створення умов для безпечного відновлення української критичної енергетичної інфраструктури, включаючи очищення споруд енергетичних об'єктів, майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго не відкидає дисбалансу в енергосистемі через підрив Каховської ГЕС.