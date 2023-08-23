Зеленский отрицает переброску Сил обороны с востока на юг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переброски части украинской армии с востока на юг, о чем написали ряд американских СМИ со ссылкой на военных экспертов.
«Кто-то понимает сколько там людей, сколько оккупантов находится на востоке? Приблизительно, 200 тысяч. Предложение такое. Давайте заберем оттуда наши вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить куда. К примеру, туда, где нам это желательно. Или нам это нужно», — сказал он на пресс-конференции в Киеве 23 августа.
Он добавил, что в таком случае за несколько дней будут оккупированы Славянск, Краматорск
«Потом они пойдут на Павлоград, Днепр отрежут берега Днепра. Я считаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков», — сказал Зеленский.
Президент заявил, что Украина не намерена отдавать свои города России.
«И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», — сказал глава государства.