Зеленский отрицает переброску Сил обороны с востока на юг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переброски части украинской армии с востока на юг, о чем написали ряд американских СМИ со ссылкой на военных экспертов.



«Кто-то понимает сколько там людей, сколько оккупантов находится на востоке? Приблизительно, 200 тысяч. Предложение такое. Давайте заберем оттуда наши вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить куда. К примеру, туда, где нам это желательно. Или нам это нужно», — сказал он на пресс-конференции в Киеве 23 августа.



Он добавил, что в таком случае за несколько дней будут оккупированы Славянск, Краматорск



«Потом они пойдут на Павлоград, Днепр отрежут берега Днепра. Я считаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков», — сказал Зеленский.



Президент заявил, что Украина не намерена отдавать свои города России.



«И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», — сказал глава государства.