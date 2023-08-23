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В результате обстрелов погибли трое жителей Донецкой области, еще четыре ранены

23 августа 2023, 08:05

В результате обстрелов погибли трое жителей Донецкой области, еще четыре ранены

Войска РФ за последние сутки обстреляли Донецкую область. В результате российских ударов погибли 3 человека, еще 4 гражданских ранены. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 22 августа россияне убили 3 жителей Донбасса — в Торском. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксирована гибель 1666 людей, еще 4030 человек получили ранения.

Напомним, Силы обороны Украины в районе Лимана (Донецкая область) обнаружили позиции российских войск и нанесли по ним удар. Операцию сняли на камеру. 

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