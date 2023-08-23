Зеленський заперечує перекидання Сил оборони зі сходу на південь України

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею перекидання частини української армії зі сходу на південь, про що написала низка американських ЗМІ з посиланням на військових експертів.



«Хтось розуміє, скільки там людей, скільки окупантів знаходиться на сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така. Давайте заберемо звідти наші збройні сили і кудись їх перекинемо. Не хочу говорити кудись. Наприклад, туди, де це бажано. Або нам це потрібно», — сказав він на пресконференції у Києві 23 серпня.



Він додав, що в такому разі за кілька днів буде окуповано Слов'янськ, Краматорськ.



«Потім вони підуть на Павлоград, Дніпро відріжуть береги Дніпра. Я вважаю, що саме таку надію вони мають. Харків», — сказав Зеленський.



Президент заявив, що Україна не має наміру віддавати свої міста Росії.



«І нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують», — сказав глава держави.