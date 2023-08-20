Зеленский: мы не начали контрнаступление раньше, потому что не было чем

Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Дании в воскресенье, передает «Интерфакс-Украина».



«Наши военные не начинали контрнаступление [ранее середины 2023 года], потому что не было чем. Потому что у нас был дефицит танков. Могут погибнуть тысячи людей. Вы пройдете один, два, три, пять километров, но вы потеряете тысячи человек. Вы не добьетесь той цели, которая единственная, которая нам всем нужна. Это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности», — заявил Зеленский



За это время, как подчеркнул президент, российские военные сооружали укрепления, копали окопы.



В то же время, по словам Зеленского, «контраступление Украины — это очень сложный процесс, но мы, не утрачивая нашей мотивации, идем вперед», — заявил глава государства.



Он также отметил, что не может сегодня критиковать западных партнеров за то, что они не передавали необходимого большего комплекса необходимого Украине вооружения сроками ранее, ведь Украина все же получила от них поддержку.