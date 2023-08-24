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«Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

24 августа 2023, 10:45

«Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины. Глава страны поблагодарил каждого, кто приближает нашу победу. Видеообращение опубликовано Офисом президента.

 

Украинский лидер записал обращение в центре Киева — на фоне мурала украинскому военнослужащему Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине!».

 

«Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости — независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина», — отметил он.

 

Зеленский поблагодарил воинов за то, что они стали на защиту Украины, каждую семью, которая воспитала в своих детях любовь к стране, а также выразил благодарность тем героям, которые погибли, защищая независимость.

 

«Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит по телефону или пишет такое важное «Как ты?», чтобы услышать такое желанное «Все хорошо!», такое ценное «Я тебя люблю»… «Наш сын сделал вчера первый шаг»... «Дочка сегодня сказала»: «Папа»...», — сказал он.

 

По словам гаранта, на прошлой неделе, посещая боевые бригады и командные пункты на фронте, увидел, что объединяет воинов — дополнительная уникальная броня человечности и искренности. Это — детские рисунки для отца или брата, или для солдат, которых ребенок может даже не знать, но поддерживает.

Поэтому Владимир Александрович поблагодарил и каждого украинского ребенка, который так поддерживает наших бойцов.

 

Не смог Зеленский не поблагодарить каждую украинскую мать, для которой наше государство является и останется домом.

 

«Несмотря на то, что из-за войны пришлось уехать. И когда в любой стране мама дает своему ребенку книгу на украинском, чтобы ребенок не потерял себя, когда мама обучает украинскому языку, когда переживает за Украину и ждет новостей из Украины, ждет, чтобы можно было вернуться, — это самое важное. Потому что вы важны. Все украинцы! Где бы ни пришлось сейчас быть», — добавил президент.

 

Зеленский поблагодарил всех украинских учителей, которые строят образованное будущее даже там, где оккупанты разрушили школы. Он благодарит украинских медиков, которые спасают тысячи жизней.

 

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа 23 августа приехал в Украину на празднование Дня Независимости. 

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