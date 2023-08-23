Президент Литвы прибыл с визитом в Киев

Сегодня, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины. Об этом сообщил сам литовский лидер.

Гитанас Науседа опубликовал фото с железнодорожного вокзала столицы, отметив, что Литва будет дальше поддерживать Украину.

«Снова в Киеве, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно!», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Литва активно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками. Так, в начале года Украина получит от Литвы системы противовоздушной обороны и зенитные установки.